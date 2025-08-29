EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES
La gran participación marca los días grandes de Aladrén
LA CRÓNICA
Aladrén celebró del 31 de julio al 5 de agosto, con cierre el día 9, sus fiestas patronales 2025 en honor a la Virgen de las Nieves, con una programación variada para todas las edades y una afluencia que superó la de años anteriores.
Durante estos días, el pueblo disfrutó de talleres infantiles, concursos, espectáculos, charangas, juegos tradicionales, batucada, actuaciones musicales y la tradicional procesión y misa baturra en la ermita. No faltaron tampoco los almuerzos populares, el ya esperado vermut ofrecido por el ayuntamiento, ni las verbenas que llenaron de ambiente las noches de verano.
Uno de los aspectos más destacados de este año ha sido la gran participación, tanto de vecinos como de visitantes, que convirtieron cada actividad en un éxito de público y de convivencia.
Con estas fiestas, Aladrén volvió a demostrar su espíritu comunitario y festivo, manteniendo vivas sus tradiciones y consolidando un programa que sigue creciendo y atrayendo cada vez a más gente.
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio