La gran participación marca los días grandes de Aladrén

Aladrén celebró del 31 de julio al 5 de agosto, con cierre el día 9, sus fiestas patronales 2025 en honor a la Virgen de las Nieves, con una programación variada para todas las edades y una afluencia que superó la de años anteriores.

Durante estos días, el pueblo disfrutó de talleres infantiles, concursos, espectáculos, charangas, juegos tradicionales, batucada, actuaciones musicales y la tradicional procesión y misa baturra en la ermita. No faltaron tampoco los almuerzos populares, el ya esperado vermut ofrecido por el ayuntamiento, ni las verbenas que llenaron de ambiente las noches de verano.

Uno de los aspectos más destacados de este año ha sido la gran participación, tanto de vecinos como de visitantes, que convirtieron cada actividad en un éxito de público y de convivencia.

Con estas fiestas, Aladrén volvió a demostrar su espíritu comunitario y festivo, manteniendo vivas sus tradiciones y consolidando un programa que sigue creciendo y atrayendo cada vez a más gente.