UNIÓN FOLCLÓRICA
El grupo canario Aceviños celebra el fin de curso con Altomira
LA CRÓNICA
El grupo de jota Altomira celebró en julio su esperado fin de curso acompañado del grupo canario Aceviños, que ofrecieron una muestra de la cultura guanche.
Esta colaboración entre culturas ha sido posible gracias a un intercambio impulsado por la Casa de Canarias en Aragón por el que una representación del grupo de jota Altomira viajó a La Laguna en Tenerife para ofrecer actuaciones en dos localidades: Arico y Fasnia. En Arico participó en el 6º festival nacional de folclore Altos de Arico, que fue televisado en la Televisión Canaria, con gran éxito tanto allí como en Fasnia.
Lo mismo ofreció el grupo Aceviños, que mostró su folclore en las fiestas de Ricla tras la actuación del grupo de jota Altomira, donde también fueron muy aplaudidos.
Los ayuntamientos de Arico y Fasnia celebraron sendas recepciones para el grupo, y sabedores de que había entre los integrantes más de un concejal, les obsequiaron con regalos representativos de sus municipios. Así mismo, el Ayuntamiento de Alfamén también les obsequió de la misma manera.
En este intercambio cultural, tanto un grupo como otro han declarado que ha sido una experiencia enriquecedora tanto culturalmente como a nivel personal con el intercambio de tradiciones de diferentes comunidades y donde la convivencia les une.
