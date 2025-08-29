CONCURSO ‘EMBELLECE ALADRÉN’
La localidad luce más bella tras decorar con flores las casas
El Ayuntamiento de Aladrén, que en el mes de mayo regaló dos plantas a cada vecino para animar a participar, celebró en julio la segunda edición del concurso Embellece Aladrén. Un certamen que busca resaltar la creatividad y el esfuerzo de los vecinos en la decoración de fachadas, balcones y ventanas con flores y plantas, contribuyendo así a que el pueblo luzca más bonito, colorido y acogedor.
En esta edición, el primer premio fue para Amado Agustín, el segundo premio para Esther Agustín, y el tercer premio para Mari Carmen Lázaro
El certamen refuerza el espíritu participativo de los vecinos y el cuidado del entorno urbano.
