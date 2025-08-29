Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La localidad luce más bella tras decorar con flores las casas

El Ayuntamiento de Aladrén, que en el mes de mayo regaló dos plantas a cada vecino para animar a participar, celebró en julio la segunda edición del concurso Embellece Aladrén. Un certamen que busca resaltar la creatividad y el esfuerzo de los vecinos en la decoración de fachadas, balcones y ventanas con flores y plantas, contribuyendo así a que el pueblo luzca más bonito, colorido y acogedor.

En esta edición, el primer premio fue para Amado Agustín, el segundo premio para Esther Agustín, y el tercer premio para Mari Carmen Lázaro

El certamen refuerza el espíritu participativo de los vecinos y el cuidado del entorno urbano.

