Longares renueva sus ayudas para vivienda

El Ayuntamiento de Longares ha vuelto a convocar un año más sus ayudas para sufragar los gastos de Notaría y Registro de la Propiedad de aquellos jóvenes de entre los 18 y 39 años que hayan adquirido o vayan a adquirir su primera vivienda en el municipio, admitiéndose solicitudes relativas a escrituras públicas suscritas entre el 16 de diciembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2025.

Estas ayudas pretenden incentivar el establecimiento de gente joven que fije su residencia en Longares y contribuya a aumentar la población del municipio, combatiendo de esa manera el temido efecto de la despoblación.

Al igual que en convocatorias anteriores, los solicitantes que reúnan la condición de beneficiarios obtendrán hasta un máximo de 600 euros si hubiesen adquirido una vivienda clasificada en cualquiera de las tipologías de VPA, y hasta 500 euros para los solicitantes que hubiesen adquirido una vivienda que no contase con la calificación de protegida.

La convocatoria se aprobó por unanimidad en el pleno del pasado 3 de julio, y las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 15 de diciembre.

El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, señala que «con estas ayudas buscamos facilitar el acceso a la primera vivienda para asentar población y ayudar a los jóvenes que apuesten por su pueblo en su emancipación». Además, desde el consistorio longarino se espera que esta quinta convocatoria consecutiva tenga tan buena acogida como las anteriores, y anuncian que está previsto que tenga continuidad en el futuro.