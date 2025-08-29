Muel celebrará a su patrona del 5 al 10 de septiembre

Muel celebrará del 5 al 10 de septiembre las fiestas en honor a su patrona Nuestra Señora la Virgen de la Fuente. «Confío en que estos días sean jornadas de celebración y júbilo», expresa Israel Remón, su alcalde. «Días de reencuentros, de buenas comidas y largas sobremesas; de cenas y alboroto en las peñas; de charlas interminables». Y también, de baile y participación en las convocatorias del programa...

«Quiero agradecer a la Concejalía de Festejos y a la Comisión de Fiestas su entrega en la planificación no solo del programa sino del resto de iniciativas que organizan todo el año. Y, por supuesto, gracias a todo el tejido asociativo del municipio: clubes y/o sociedades deportivas, organizaciones agrarias, agrupaciones musicales, entidades sectoriales o de ocio, asociaciones empresariales…», enumera Remón.

Y, también, «a todo el pequeño comercio, a establecimientos de hostelería y a las empresas locales por su presencia masiva en las páginas del programa; y a todos los muchos colaboradores que, con su entusiasmo, hacen posible que las fiestas sean realidad: empresas de montaje, limpieza, catering…».

El programa está en sintonía con la trascendencia de la celebración y «pone en valor nuestras tradiciones culturales y religiosas más arraigadas. Todas las convocatorias, actos o citas previstas, pensadas para todas las edades, perfiles, preferencias, intereses o inquietudes, son un pretexto para que la diversión no decaiga en ningún momento», describe Remón.

«El pueblo crece, y al padrón me remito, y las necesidades ya están cambiando: de hecho, la demanda de más vivienda o servicios ya está en la calle… Por otra parte, el número de visitantes, ya sea atraídos por el conjunto del patrimonio histórico y monumental de la villa, por su entorno natural, por la cerámica o el vino, ha crecido sensiblemente».

Sin perder la condición rural de la villa, «vamos a continuar captando empresas respetuosas con el medio ambiente para nuestros polígonos industriales, garantizando que cumplan todas las normativas a propósito; que añadan valor, ofrezcan oportunidades de empleo y contribuyan a fijar población en el municipio», concluye el alcalde.