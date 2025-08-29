EXPOSICIÓN
Mujeres de Aladrén, en imágenes y voces
LA CRÓNICA
ALADRÉN
La Asociación de Mujeres de Aladrén organizó con gran cariño una exposición fotográfica y audiográfica dedicada a 16 mujeres del municipio.
Este proyecto vivencial es el fruto de varios meses de trabajo, en los que se recopilaron imágenes y testimonios que pusieron en valor la vida, la historia y la aportación de estas mujeres a la comunidad.
La inauguración se celebró el miércoles 30 de julio en el Merendero, donde vecinos y vecinas pudieron disfrutar de una muestra tan especial y emotiva.
La actividad ha sido también una muestra del impulso y la dedicación de la junta directiva de la asociación, que está trabajando para mantener vivo el espíritu participativo y reforzar el papel de las mujeres en la vida del pueblo.
