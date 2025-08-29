ACTIVIDADES ADICIONALES
El municipio no descansa durante el resto del año
LA CRÓNICA
Además del programa central de las fiestas de San Roque, el periodo incluyó otras actividades promovidas en el municipio.
El 2 de agosto, el Ayuntamiento de Vistabella, con financiación de la DPZ y la colaboración de la ACR El Güeira, ofreció el taller infantil Jugamos creando igualdad, impartido por Carantoña Teatro.
También continuó la iniciativa Domingos en Vistabella, que cada mes dedica espacio en redes a un vecino, una planta y un animal, con aportaciones de los socios y el objetivo de mantener vivas las pequeñas historias y saberes de la comunidad.
Desde la asociación agradecen al ayuntamiento, a la Comarca, a la Diputación y a los comercios su respaldo. Y muy especialmente a los socios y vecinos: «con vuestra alegría y compromiso, nuestra comunidad mantiene vivas las tradiciones».
Como colofón, desde la ACR El Güeira muestran la viñeta María ‘la Julia’ & Lolita la panterita, un guiño entrañable a la memoria popular del pueblo y una mirada a un futuro esperanzador.
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio