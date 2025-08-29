Además del programa central de las fiestas de San Roque, el periodo incluyó otras actividades promovidas en el municipio.

El municipio no descansa durante el resto del año

El 2 de agosto, el Ayuntamiento de Vistabella, con financiación de la DPZ y la colaboración de la ACR El Güeira, ofreció el taller infantil Jugamos creando igualdad, impartido por Carantoña Teatro.

También continuó la iniciativa Domingos en Vistabella, que cada mes dedica espacio en redes a un vecino, una planta y un animal, con aportaciones de los socios y el objetivo de mantener vivas las pequeñas historias y saberes de la comunidad.

Desde la asociación agradecen al ayuntamiento, a la Comarca, a la Diputación y a los comercios su respaldo. Y muy especialmente a los socios y vecinos: «con vuestra alegría y compromiso, nuestra comunidad mantiene vivas las tradiciones».

Como colofón, desde la ACR El Güeira muestran la viñeta María ‘la Julia’ & Lolita la panterita, un guiño entrañable a la memoria popular del pueblo y una mirada a un futuro esperanzador.