Nati González muestra toda una vida de bordados de valor incalculable

Hilando la vida mostrará, para delicia de todos y sorpresa de la mayoría de quienes visiten la exposición, una actividad casi insólita en Aragón, el bordado o ganchillo. Y lo hará a través de un buen puñado de referencias del buen hacer artesano con el bolillo de Natividad González Lagunas, Nati, (Muel, 1937), que ultiman sus muchos amigos y familiares. Todas de extraordinario valor, incluso de mercado… Será en la sala de exposiciones La Central, del 29 al 31 de agosto, y del 5 al 7 de septiembre.

Horarios para visitar la exposición. | SERVICIO ESPECIAL

Lo cierto es que Nati despliega una vitalidad desbordante. Apenas he entrado en la estancia donde palilla, y señala con indisimulado orgullo sus diplomas de profesora de corte y confección, otorgado en 1955 por la escuela zaragozana El Corte Parisien, o el de su presencia en la IV Exposición Regional de Artesanía de Aragón, celebrada también en la capital maña en 1976.

«Tengo 88 años, ¿sabe? Voy ya viejica…», me espeta con una voz atronadora que emana de su garganta con una fuerza impensable y que pone en entredicho tal afirmación. Aquí y allá, figuran los ejemplares de los encajes que expondrá, sin haberlo pretendido ni previsto. Son horas y horas de trabajo, de delicadeza y trato exquisito de los hilos más dispares: «seda, algodón, lino, oro…», describe.

Hace una pausa, mientras se concentra un instante en el abanico de hilo que está concretando con primor. El repiqueteo de los palillos al cruzar los hilos es una melodía que sus manos parecen interpretar de memoria y sin necesidad de partitura: en este caso, el dibujo picado sobre la almohada… Es una manifestación clara de la maestría y sutileza de quien ha realizado esta labor durante años con el amor y el rigor necesarios, sin escatimarle horas al reloj…

Quizá enumerar no sea apropiado, pero mejor dejar constancia, aunque sea de forma escueta, del esfuerzo de toda una vida cruzando hilos. Además de abanicos, expondrá: «aplicaciones utilitarias dispares para juegos de cama, ajuar de hogar y de bebé, mantelerías…; pero, también, para mantos, complementos de moda, puñetas de magistrado, aplicaciones para usos litúrgicos, rosarios…», pormenoriza. Y señala un grupo de mantos extendido: «están hechos con el hilo de oro que me sobró tras concluir los dos de la Virgen de la Fuente de la localidad y los tres a la del Pilar: uno para la imagen de la basílica de Zaragoza y dos para la que figura en la iglesia parroquial local».

Mantos para la virgen

Hace 60 años, «me caí ‘de punta a cabeza’ desde uno de los puentes sobre el río Huerva, de ocho metros de altura. La consecuencia fue una herida en la cabeza que precisó nada menos que 160 puntos de sutura. ¡Cuando desperté, no había visto las estrellas sino el cielo en su totalidad! Tuve que yacer boca abajo durante mucho tiempo porque no tenían certeza de más posibles secuelas», relata.

«El hecho es que el agua de Muel fue milagrosa para mí y por eso, aunque tarde, hace poco más de seis años, le hice el manto a la Virgen de la Fuente”. En cualquier caso, “antes hice el de la Virgen del Pilar de Zaragoza, con todas las aplicaciones de encaje de bolillos. Dos años de trabajo…».

Años más tarde, «mi marido contrajo demencia senil. Mientras lo cuidaba, hice más y más labores y no menos encaje. El hecho es que lo encomendé a la Pilarica. Incluso fui tres veces caminado a Zaragoza, en una ocasión descalza: con dos amigas en sendas ocasiones y con mi hija mayor en la última… Y, puesto que mi marido tuvo una ligera mejoría en su estado, le ofrecí a la Virgen el manto que comento».

Días antes de llevarlo, «Edgar, el expárroco de Muel, me pidió que le dejase ponérselo a la imagen local, que, a todo esto, nunca había tenido un manto, para que el arzobispo de Zaragoza, que iba a visitar la villa, pudiera verlo. Fui reticente al principio, pero lo complací. Me sorprendió cuando el arzobispo me cogió las manos y me dijo: Es perfecto, señora mía, está hecho a la vieja usanza…».

Pues llegó el día de ir a Zaragoza… “Y acudí con una oración escrita para la ocasión y con cuatro personas, tal y como exige el protocolo. Días después, volví en solitario para hacer la donación. Pese a sus reparos iniciales ya que se trataba de un manto rojo y era Semana Santa, el deán de la catedral-basílica no daba crédito cuando lo vio. ¡Se lo pusieron de inmediato! Todos los años, antes del 12 de octubre, me nombran cuando ponen el manto a la Virgen…”.

Una vocación temprana

¿Y ese gusto por el bolillo? «A los diez años empecé a bordar a mano y a máquina, mientras el resto de las niñas correteaban por las calles. A los 18 ya tenía mi título de maestra de corte y confección. Poco a poco, me empezó a interesar el bolillo. ¡Y ojo!: durante años trabajé también en el Taller Escuela, dependiente de la DPZ. La verdad es que no recuerdo la denominación de muchos de los puntos con los que trabajo: esto es punto liso, aquello, punto retorcido», me especifica mientras señala diferentes secciones del abanico sobre la almohada.

«Ahora mismo estoy haciendo una mantilla para unos esponsales en punto de tul. Tiene dos metros de longitud, así que la voy haciendo por secciones. He llegado a trabajar con casi 2.000 palillos en una misma labor… En este abanico emplearé casi 500».

Nati es como una fábrica, «pero con una sola trabajadora», responde. «Me ha gustado que haya venido a verme porque sobre todo me ha escuchado…». Y ahí se quedó Nati con su repiqueteo haciendo su abanico que, como el resto de aplicaciones, no tienen precio y sí todo el valor del mundo. Por mucho tiempo, por favor Nati.