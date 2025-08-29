Nueve conciertos con intérpretes de primer nivel

La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles acogerá a intérpretes de primer nivel internacional en una serie de nueve conciertos gratuitos que se celebrarán los días 7, 13, 14, 20 y 21 de septiembre dentro del II Festival de Música Antigua de Villanueva de Huerva, organizado por el ayuntamiento de la localidad con la colaboración del CDI Dinosaurios de Zaragoza.

Los Músicos de Su Alteza, Hespérides, Nuris Lestegás y miembros del Cuarteto Alicerce, Ensemble Musicantes, Modern Baroque, Tiago Matias, Alday, Alejandra Escolante y Viaggio da Venezia a Amsterdam harán sonar sus voces e instrumentos para el deleite de los aficionados a la música antigua. Las invitaciones para asistir a los conciertos ya están disponibles.

La música culta, tradicionalmente, se debió de escuchar desde hace siglos en Villanueva de Huerva. Buena prueba de ello es el órgano histórico de 1607 ubicado en su iglesia parroquial, que fue testigo del esplendor musical de los siglos XVII y XVIII.

Después de la buena acogida de su primera edición en 2024, el Ayuntamiento de Villanueva de Huerva ha organizado el II Festival de Música Antigua en donde el órgano histórico y su extraordinario sonido será uno de los protagonistas. Esta segunda edición, se ha ampliado notablemente, con la celebración de nueve conciertos e intérpretes de primera línea en el panorama musical internacional.

En septiembre

El festival se inaugurará el domingo 7 de septiembre con el proyecto musical local Viaggio da Venezia a Amsterdam y un programa dedicado al violín barroco titulado El gusto de la hermosa. Música de bayle para violín en la España de 1770. A continuación, el trío navarro Hespérides, ofrecerá un repertorio que discurre a través de varios siglos de música religiosa y profana en la vieja Europa. La bellísima voz de Zuberoa Aznárez será acompañada por los instrumentos (arpas, viela, rabel, zanfoña, flauta, etc.) de sus compañeras, Edurne Aizpún y Gloria Aleza.

El 13 de septiembre se podrá escuchar el órgano histórico de la iglesia en todo su esplendor en las manos de Alejandra Escolante. La magnífica intérprete gallega ofrecerá un programa dedicado al órgano ibérico del siglo XVIII, con obras del Padre Antonio Soler, Carlos Seixas, Fray Antonio Martín y Coll, Carlos Baguer o Rafael Anglés, entre otros. Posteriormente, la actriz Nuria Lestegás acercará al público a la época de los Alday, una familia de violinistas menorquines en la Francia posrevolucionaria. Junto a ella, los miembros del Cuarteto Alicerce, cuyos instrumentos, violín, viola y violoncello, serán protagonistas de la parte musical.

La música del siglo XVII llenará la tarde del domingo 14. Primero, con el trío Alday, compuesto por los violinistas Jesús Martín y Roberto Santamarina, junto con Alejandra Escolante a la espineta, con una muestra de la música creada por la escuela boloñesa del violín entre 1660 y 1675. La tarde se cerrará con el recital de Los Músicos de Su Alteza, conjunto zaragozano que lleva más de treinta años en los escenarios y cuya fama traspasa nuestras fronteras. En esta ocasión la gran soprano Olalla Alemán y Luis Antonio González, al órgano histórico de 1607, deleitarán con música española e italiana del siglo XVII: composiciones de Monteverdi, Frescobaldi, Sances, Correa de Arauxo, Juan Hidalgo, Pablo Bruna, etc.

Este año se ha dedicado un día para la difusión de la música antigua entre los niños, será el sábado 20. El Ensemble Musicantes traerá El dragón y el caballero apetitoso, un cuento medieval para que pequeños y mayores disfruten, a través de esta historia narrada y proyectada, de la música e instrumentos de la Edad Media.

El festival se clausurará el 21 de septiembre con dos conciertos. El virtuoso portugués de instrumentos de cuerda pulsada Tiago Matias, mostrará su arte a la guitarra barroca y vihuela de mano a través de su programa Iberia. Viaje por la música ibérica de los siglos XVI, XVII y XVIII.

El último concierto tendrá el título Baile a orillas del Huerva. Música y danza en tiempos de Goya y correrá a cargo del joven dúo Modern Baroque, compuesto por la bailarina Inés Turmo y Carlos González. Carlos interpretará diversas piezas en el órgano histórico de Villanueva de Huerva que Inés bailará con la sutileza y gusto que le caracterizan, con trajes y técnicas de la época.