La petanca conquista Villanueva

CAMPEONATO COMARCAL

La Comarca Campo de Cariñena celebró un campeonato comarcal de petanca el sábado 2 de agosto de Villanueva de Huerva. La competición contó con 10 tripletas y un total de 30 participantes de las localidades de Aguilón, María de Huerva, Paniza y Villanueva de Huerva. Los ganadores fueron Alfredo, Fernando y Manuel de Villanueva de Huerva; segundos, Jesús, Julián y Paco de María de Huerva; y terceros, Ángel, Félix y Miguel Ángel de Paniza.

