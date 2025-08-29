CAMPEONATO COMARCAL
La petanca conquista Villanueva
La Comarca Campo de Cariñena celebró un campeonato comarcal de petanca el sábado 2 de agosto de Villanueva de Huerva. La competición contó con 10 tripletas y un total de 30 participantes de las localidades de Aguilón, María de Huerva, Paniza y Villanueva de Huerva. Los ganadores fueron Alfredo, Fernando y Manuel de Villanueva de Huerva; segundos, Jesús, Julián y Paco de María de Huerva; y terceros, Ángel, Félix y Miguel Ángel de Paniza.
