Las Reinas 2025 brillan en su presentación

Aguarón vivió el pasado sábado 23 de agosto uno de sus actos más esperados y especiales del calendario festivo: la presentación y coronación de las Reinas de Fiestas 2025, un evento organizado por el ayuntamiento con la colaboración de las familias y amigos de las protagonistas, que convirtieron la jornada en un día inolvidable.

La celebración comenzó con la rondalla del grupo folclórico Otero del Cid de Ateca, que acompañó con jotas cantadas y bailadas a las Reinas de 2024, Esther Ruesca, Nerea Fontanas y Marta Ruesca, en su recorrido por las calles del municipio para recoger a las nuevas representantes. Vecinos y allegados se sumaron a la comitiva, entre paradas en las casas de cada reina donde las familias ofrecieron un ágape para quienes quisieron acompañarles.

La primera parada fue en casa de Carla Tela Félez, junto a su paje Diego Pasamar, y la Reina Infantil Vega Bernad, con su paje Hugo Gómez. Tras la emotiva dedicatoria de jotas en su honor, tanto cantadas como bailadas, llegó el turno de la segunda reina, Rut Morros, acompañada por su paje Luis Lacilla, y la Reina Infantil Ixeia Artigas, con su paje Iván Morros.

La gala, celebrada en el pabellón municipal, estuvo dirigida con gran cariño y profesionalidad por la aguaronera Patricia Aladrén, que presentó primero a las Reinas de 2024 y posteriormente a las de 2025, cada una entrando con su paje y la canción elegida para su momento.

La emoción fue la nota predominante de la velada, en la que las reinas transmitieron el orgullo de representar a la juventud del pueblo, así como el amor por sus familias, amigos y a Aguarón. El momento más esperado llegó con la coronación y la imposición de las bandas, en la que las Reinas de 2024 cedieron el testigo a las entrantes, quienes, a su vez, coronaron a las infantiles Vega e Ixeia. Las más pequeñas también dirigieron unas palabras de agradecimiento a sus familias y vecinos.

El acto concluyó con el tradicional vals de las reinas y sus pajes, seguido de una animada discomóvil que puso el broche festivo a una jornada cargada de sentimiento, tradición y alegría compartida.