juan carlos floría hizo de guía
Los senderistas desfían al calor extremo en la andada veraniega por la peña Abanto
Este año también se ha realizado una andada veraniega a las trincheras de la peña Abanto, un recorrido que se convirtió casi en penitencia. Desde las 7:30 hasta las 12:00, los caminantes desafiaron un calor implacable, aunque las vistas espectaculares del valle hicieron más llevadero el esfuerzo.
El grupo estuvo conducido por Juan Carlos Floría, que no solo guió el trayecto, sino que enriqueció la ruta con explicaciones históricas que unieron paisaje y relato en una experiencia compartida.
La jornada terminó en el bar El Horno, donde las bebidas frías recuperaron el espíritu de los participantes.
