FRONTENIS
Torneo escolar
El frontón municipal de Alfamén acogió el 5 de agosto un torneo de frontenis escolar en el que los niños y niñas demostraron su gran nivel en esta disciplina. En esta ocasión, la pareja formada por Eric Campos y Daniel Gamarro se alzó con la victoria tras imponerse en una disputada final a Emanuel Caldaras y Óscar Gamarro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio