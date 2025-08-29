Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FRONTENIS

Torneo escolar

Torneo escolar

Torneo escolar

El frontón municipal de Alfamén acogió el 5 de agosto un torneo de frontenis escolar en el que los niños y niñas demostraron su gran nivel en esta disciplina. En esta ocasión, la pareja formada por Eric Campos y Daniel Gamarro se alzó con la victoria tras imponerse en una disputada final a Emanuel Caldaras y Óscar Gamarro.

