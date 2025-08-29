Tosos vive unas fiestas de respeto y multitud

Tosos ha vivido este año unas de las fiestas más multitudinarias que se recuerda. El ayuntamiento e Interpeñas han destacado el buen ambiente que ha habido, así como el respeto y buena convivencia tanto de vecinos como de visitantes.

El pabellón acogió el homenaje en forma de comida a los mayores.

Seis días con actos y actividades para todos los gustos y edades que comenzaron con el pregón a cargo del club de fútbol sala Tosos, que durante siete ediciones ha llenado el pueblo de espíritu deportivo con el torneo de fútbol sala.

Homenaje a nuestros mayores

El acto más emotivo, un año más, fue el homenaje a las personas mayores de la localidad que disfrutaron de una agradable comida en el pabellón y una sobremesa con diferentes juegos.

Las actividades musicales se han visto incrementadas este año, tanto en la calle como en el pabellón. Actos que los vecinos valoran positivamente y que ya han mostrado su interés porque aumenten en próximas ediciones.

Destaca este año la presencia de la orquesta Bacanal, de Mezalocha, con una integrante tosina, cuyas canciones lograron llenar hasta arriba el pabellón. Mientras, el show Palenzuela Glam, con Ylenia y Star Glam, llevó la música y la diversión a la plaza, haciendo disfrutar a vecinos de todas las edades.

Cena multitudinaria

El día de la Vaca congregó a más de 600 personas que, como es tradicional, llenaron por completo la calle mayor para la cena popular, amenizada por la charanga La Patxanga. Cena que se vio precedida por divertidos y animados juegos tradiciones para mayores y pequeños.

Las actividades infantiles también han aumentado con diferentes propuestas para cada día de fiestas, y un inicio de lujo con la compañía Almozandia.

El broche de oro de las fiestas lo puso, un año más, la banda de versiones Seven en el día de San Bartolomé, que este año cerraba los días festivos.