SEIS DÍAS CON ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Tosos vive unas fiestas de respeto y multitud
LA CRÓNICA
Tosos ha vivido este año unas de las fiestas más multitudinarias que se recuerda. El ayuntamiento e Interpeñas han destacado el buen ambiente que ha habido, así como el respeto y buena convivencia tanto de vecinos como de visitantes.
Seis días con actos y actividades para todos los gustos y edades que comenzaron con el pregón a cargo del club de fútbol sala Tosos, que durante siete ediciones ha llenado el pueblo de espíritu deportivo con el torneo de fútbol sala.
Homenaje a nuestros mayores
El acto más emotivo, un año más, fue el homenaje a las personas mayores de la localidad que disfrutaron de una agradable comida en el pabellón y una sobremesa con diferentes juegos.
Las actividades musicales se han visto incrementadas este año, tanto en la calle como en el pabellón. Actos que los vecinos valoran positivamente y que ya han mostrado su interés porque aumenten en próximas ediciones.
Destaca este año la presencia de la orquesta Bacanal, de Mezalocha, con una integrante tosina, cuyas canciones lograron llenar hasta arriba el pabellón. Mientras, el show Palenzuela Glam, con Ylenia y Star Glam, llevó la música y la diversión a la plaza, haciendo disfrutar a vecinos de todas las edades.
Cena multitudinaria
El día de la Vaca congregó a más de 600 personas que, como es tradicional, llenaron por completo la calle mayor para la cena popular, amenizada por la charanga La Patxanga. Cena que se vio precedida por divertidos y animados juegos tradiciones para mayores y pequeños.
Las actividades infantiles también han aumentado con diferentes propuestas para cada día de fiestas, y un inicio de lujo con la compañía Almozandia.
El broche de oro de las fiestas lo puso, un año más, la banda de versiones Seven en el día de San Bartolomé, que este año cerraba los días festivos.
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio