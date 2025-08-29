Turismo de bicicleta

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de sesenta ciclistas se congregaron el pasado domingo 27 de julio para participar en la Cicloturista BTT Alfamén 2025 y disfrutar de un recorrido por pistas de distintos términos municipales. La jornada finalizó en el merendero municipal, donde un suculento avituallamiento permitió a los participantes intercambiar experiencias y disfrutar de un ambiente de convivencia y compañerismo.

