CICLOTURISTA BTT ALFAMÉN
Turismo de bicicleta
Más de sesenta ciclistas se congregaron el pasado domingo 27 de julio para participar en la Cicloturista BTT Alfamén 2025 y disfrutar de un recorrido por pistas de distintos términos municipales. La jornada finalizó en el merendero municipal, donde un suculento avituallamiento permitió a los participantes intercambiar experiencias y disfrutar de un ambiente de convivencia y compañerismo.
