FÚTBOL REGIONAL

La UD Alfamén comienza la pretemporada

El equipo de la UD Alfamén comenzó su preparación a finales del mes de julio con el objetivo de afrontar una nueva temporada en Segunda Regional. El pasado 24 de agosto disputó su primer partido amistoso frente al equipo juvenil de la Escuela de Fútbol Base de Cariñena.

En cuanto al fútbol sala, el equipo local de la UD Alfamén iniciará su pretemporada durante la última semana de agosto.

