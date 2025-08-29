Un verano de aprendizaje, aventuras y convivencia

Los campamentos de verano de la Comarca Campo de Cariñena han vuelto a ser un éxito. La actividad ha contado con la participación de 120 personas de todos los pueblos, entre los tres campamentos, y ha estado subvencionada por la comarca en un 30%.

Los pequeños de 6 a 9 años disfrutaron de la experiencia del 13 al 19 de julio en Aguarón. | SERVICIO ESPECIAL

El campamento para niños y niñas de 6 a 9 años se realizó del 13 al 19 de julio en el paraje natural de El Santo de Aguarón, y contó con 15 participantes que durante una intensa semana disfrutaron de naturaleza, amistad y diversión en un entorno único. La temática giró en torno al Valle del Santo, un mundo imaginario habitado por los poblados Lúmina y Cierzo, donde los pequeños se convirtieron en auténticos exploradores, aprendiendo valores como el respeto, la cooperación y el amor por la naturaleza. El programa incluyó variedad de talleres creativos como ambientación del poblado, elaboración de papel reciclado, jabones naturales, mochilas tie-dye con técnica transfer, marcos de fotos personalizados, y cocina divertida con crepes y tortitas. Las actividades en la naturaleza fueron otro de los grandes atractivos: Sendero de los Sentidos, Ruta de los Árboles, juegos y yincanas de agua, carrera de los colores y fiesta holy, veladas nocturnas y juegos de rastreo que pusieron a prueba su ingenio y trabajo en equipo.

El campamento para chicos y chicas de 9 a 12 años tuvo lugar también del 13 al 19 de julio en el Albergue de Villanúa, y contó con 56 participantes que disfrutaron de un programa lleno de energía, diversión y actividades aventureras. Cada día se planteaban distintos juegos, concursos, veladas y dinámicas, además de una o más actividades aventureras para complementarlo. Disfrutaron de la naturaleza ascendiendo al Ibón de Piedrafita en el Valle de Tena, navegando con piraguas en las aguas tranquilas del Embalse de Lanuza, escalando en el rocódromo de Jaca, siendo intrépidos en el parque de Tirolinas del Juncaral, emularon tribus vikingas en una yincana de aventura, fueron certeros arqueros o disfrutones corredores acuáticos en el descenso en rafting por el río Gállego.

Y el campamento para chicos y chicas de 12 a 16 años se desarrolló del 28 de julio al 3 de agosto también en el Albergue de Villanúa, y contó con 40 participantes. Fueron siete días disfrutando de la naturaleza y la aventura, poniendo el cuerpo al límite con infinidad de actividades en el Pirineo Aragonés. Se realizó rocódromo, barranquismo, geocaching, rafting, tirolinas, orientación, tiro con arco, y travesías, junto con muchas otras actividades recreativas como piscina, excursiones de montaña, multiaventuras, escape rooms, actividades nocturnas, noche del terror, multideporte, y otras sorpresas.

Los campamentos de la Comarca Campo de Cariñena concluyen así una edición llena de aprendizaje, emociones y aventuras, consolidándose como una propuesta educativa y lúdica que fomenta la convivencia, el respeto por la naturaleza y el desarrollo personal de los participantes.