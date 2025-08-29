Un viaje femenino por la Barcelona más monumental

La Asociación de Mujeres La Garnacha de Cariñena realizó el pasado 14 de junio un viaje a Barcelona. Visitaron la villa olímpica, el mirador, el puerto, Colón, el pueblo español, Barrio Gótico, plaza de San Jaime, Ayuntamiento y Generalitat, continuando dando un paseo por el Born, uno de los barrios más populares de la ciudad, donde se encuentra la basílica de Santa María del Mar, conocida popularmente por la Catedral del Mar, y la Sagrada Familia.

El itinerario se realizó con guías turísticas oficiales. Ya de regreso, hicieron un recorrido por el Paseo de Gracia, viendo la Manzana de la Discordia, y edificios tan emblemáticos como la casa Batlló y la Pedrera entre otros.