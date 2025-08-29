El 16 de agosto, día de San Roque y jornada central del Día de la Asociación Cultural El Güeira, es en Vistabella tiempo de confluencias. Esa fecha festiva y comunitaria coincide con la memoria de Musa, fallecido en 1013 según la lápida hallada en el pueblo, una parte de su historia que permanece viva. Pasado y presente, culturas y cultura, se entrelazan en un pueblo que hace de la memoria raíz y de la comunidad fuerza compartida.

Vistabella se llena de actividad cada día de San Roque

La cultura en Vistabella se vivió en plural: artes plásticas, escénicas, literarias y populares convivieron en el programa desarrollado entre el 9 y el 17 de agosto, reuniendo a gran número de vecinos y visitantes. En el pabellón se inauguró la exposición Una Fuerte Mirada, con una veintena de obras expuestas de Carolina Gómez Valenzuela, penúltima maestra del pueblo, acompañadas por un pupitre escolar rescatado para la ocasión. Junto a ellas, una proyección en continuo permitió recorrer sus piezas más destacadas, ofreciendo al público una visión amplia de su trayectoria.

Vistabella se llena de actividad cada día de San Roque

El programa se completó con la V Muestra de artesanía, pintura, dibujo y fotografía La Huerva y la segunda edición de VistabellARTE, que consolidan un espacio para la creatividad local y el arte.

Vistabella se llena de actividad cada día de San Roque

En esta cita brillaron los artistas locales: Miguel, Maribel, María, Quiteria, Andresa, Lorena y Lucas, que hicieron las delicias de todos con su talento y entrega.

Vistabella se llena de actividad cada día de San Roque

El apartado literario tuvo como protagonista el libro El Tesorillo del Santo, nueva entrega del investigador Charles de la Val. Su autor, Carlos Lasierra, doctor en Historia y especialista en arte mudéjar aragonés del siglo XVI, sitúa la trama entre Paniza, Aladrén, Vistabella, Tosos, el Alcañicejo y la ermita del Santo, reviviendo la historia, el misterio y las leyendas de nuestra tierra. La presentación de la obra estuvo conducida brillantemente por Lucía Gasca, que dio al acto un aire cercano y cuidado, acompañando al autor en un encuentro muy celebrado por los asistentes. La expectación fue tal que los ejemplares disponibles se agotaron y se abrió una lista de espera para nuevas entregas.

Vistabella se llena de actividad cada día de San Roque

Vino y patrimonio

El taller de cata celebrado en el pabellón fue una experiencia inédita en Vistabella: acercó el mundo del vino a vecinos y visitantes con un producto propio de la tierra. Se completó el aforo y se pudieron degustar dos variedades: un vino tinto de garnacha y un blanco macabeo, que mostraron la personalidad del viñedo de nuestro término.

El origen de esta propuesta está en la viña de Miguel Orós, cuya labor vital ha encontrado continuidad en el proyecto El Corral del Cojo. Hoy forma parte de la iniciativa Guardianes del Viñedo, promovida por Origen Viticultores, que busca preservar las fincas centenarias, darles proyección y convertirlas en patrimonio compartido.

El taller no solo permitió disfrutar de aromas y sabores, sino también comprender el viñedo como parte de la identidad de la comarca y como semilla de nuevas experiencias comunitarias.

Gastrofolk y fiesta compartida

El Gastrofolk, uno de los momentos más vibrantes de las jornadas, llenó la calle de música, danza y calor humano. La pista acogió la actuación de Remembranza, que durante una hora desplegó la jota y el folclore aragonés en todo su esplendor.

Al frente de Remembranza y del sonido estuvo Antonio Gordillo, las voces corrieron a cargo de Lorena Palacio, Rafael Gutiérrez Pe, Ana M. Ortiz Borniquel y Nacho Rodrigo, un elenco de primer nivel que dio brillo y emoción a la cita. En el baile Jara López, Paula Ginés, David Claver y Diego Ginés, en un momento artístico extraordinario tras su paso por el Teatro Real de Madrid este mismo año.

La celebración continuó in situ con un tardeo popular, que unió aún más a distintas generaciones en un ambiente festivo y familiar. Fue gratuito para los socios y se disfrutó con productos de primera calidad preparados con mimo por la carnicería Lucila y la panadería Hermanos Cebrián de Paniza.

Después del descanso, la tradicional ronda en honor a San Roque cerró la fiesta, bautizada en la primera copla como la Ronda de los Mainares, en homenaje a los músicos de la localidad, saga bien reconocida en los escenarios aragoneses conformada por Antonio, Miguel Ángel y David Mainar, acompañados por Antonio Puértolas ‘Antoñico’ un seguro a la bandurria y por Carlos Andreu. En la replaceta, Ana y Rafael interpretaron jotas de picadillo que arrancaron carcajadas y sonrisas, poniendo un broche cargado de frescura, emoción y raíces.