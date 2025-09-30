Adif promete reparar los daños ocasionados

Adif ha reiterado su compromiso con el municipio de Encinacorba para reparar los daños ocasionados por las obras que actualmente se están desarrollando en la localidad. La entidad asegura que, aunque los vecinos están sufriendo molestias, todas las incidencias quedarán subsanadas una vez finalizados los trabajos.

En estos momentos se están llevando a cabo reparaciones temporales en las zonas más afectadas con el fin de garantizar el tránsito de vehículos. Una vez concluidos los trabajos principales, se procederá a realizar las restauraciones completas, comenzando por la revisión de la red de abastecimiento y de saneamiento, además de reparar los daños ocasionados durante el proceso.

Respecto al túnel próximo a la antigua escombrera, que sufrió un hundimiento parcial, se ha confirmado que será transformado en trinchera. Pese a ello, se mantendrá el camino, aunque se desplazará unos diez metros hacia el sur. Aprovechando el movimiento de tierras, se cubrirán los residuos visibles de la antigua escombrera para ofrecer un aspecto más saludable y agradable al entorno, finalizando con la colocación de tierra vegetal que permitirá el crecimiento de especies autóctonas y la mejora del paisaje.

Desde el Ayuntamiento de Encinacorba se mantiene la vigilancia sobre el desarrollo de las actuaciones y se seguirá insistiendo en que todas las incidencias queden debidamente solucionadas.