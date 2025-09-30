Aguilón marca el ritmo en un nuevo curso

Aguilón ha comenzado en septiembre el nuevo curso de las actividades de zumba y pilates. La clase de zumba se imparte los lunes y los miércoles, y pilates los viernes, ambas de 16 a 17 horas en El Granero.

Por otro lado, también ha comenzado la Escuela de Adultos que se desarrolla los martes y los jueves, de 16 a 18 horas, con distintas propuestas como clases de alfabetización, talleres de habilidades, educación para la salud, tecnologías, habilidades sociales, además de juegos, empoderamiento y animación a la lectura. Con todo ello, Aguilón «vuelve al cole».