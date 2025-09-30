Aladrén lucha contra la despoblación con viviendas

Aladrén sigue dando pasos firmes para garantizar el futuro del municipio. Gracias a la reciente subvención de la DPZ del Plan +Provincia, se va a rehabilitar la última vivienda adquirida en calle Val, también comprada con apoyo de la subvención DPZ PLUS, a lo que se sumará la compra de otras dos casas.

Tras un estudio exhaustivo de la situación y ante la falta de viviendas disponibles en venta o alquiler, y con una población empadronada de 62 habitantes, el ayuntamiento apuesta por la compra y rehabilitación de viviendas como principal medida para atraer a nuevas familias y frenar la pérdida de población.

Además, desde el consistorio se ha contactado con la mayoría de vecinos que tienen casas cerradas para animarles a ponerlas en alquiler o venta. «Es la única manera de dar oportunidades a quienes quieren venir a vivir a Aladrén y garantizar que el pueblo siga adelante», señalan desde el ayuntamiento.

Se trata de una tarea complicada, ya que muchos vecinos sienten apego por sus viviendas y no quieren desprenderse de ellas, pero si ni alquilan, ni venden, ni vienen, esto supone un gran inconveniente para el municipio. A esta situación se suma la falta de terrenos para construir en los alrededores, ya que la Delimitación de Suelo Urbano (DSU), aprobada en 2017, establece que todo lo que queda fuera del perímetro fijado es suelo no urbanizable, con condiciones muy restrictivas que impiden el crecimiento del pueblo. Por ello, la rehabilitación de viviendas se convierte en la única vía realista para acoger a nuevas familias.