La alegría se desborda en las calles

De nuevo en Vistabella, pueblo de los más pequeños de la comarca, se organizaron unas fiestas de pueblo grande. La comisión consiguió que todo el mundo disfrutara con un sinfín de actividades para todos los públicos.

Mayores y pequeños pusieron la nota de color con sus disfraces.

Aunque las fiestas comenzaron el 21 de agosto, con el clásico pregón a cargo de la Asociación de Cazadores que relató su trabajo y labor por y para el pueblo recibiendo un fuerte aplauso, ya se llevaban dos días de calentamiento con un tardeo en «la repla» y una fiesta Oktoberfest en la pista amenizada con el grupo Ein Prosit que hizo las delicias de todo el mundo. A partir de ahí, y con las fiestas ya en marcha, salió la charanga, esta vez a cargo del grupo valenciano Borinots, llevando a todo el municipio, previo paso por las peñas, a disfrutar de las clásicas migas en la pista, finalizando la noche a ritmo de rumba, bailando y cantando con la actuación del grupo Trasteando.

Los vecinos de Vistabella disfrutaron en el café-concierto a cargo del grupo Águilas de Jalisco.

Una vez recargadas las pilas después de la primera gran noche, siguió la fiesta con cuentacuentos amenizados por Charraire Cuenteras, el circo con la compañía Bengala, chocolatada, campeonatos de guiñote, rabino y frontenis, disfraces repasando el refranero popular, café concierto para los más mayores con los mariachis Águilas de Jalisco, charanga-tapeo por las peñas (de nuevo con Borinots) y con las actuaciones de la orquesta Sabor Sabor, el fantástico grupo de rock HotTubes y DJ Edu Esteb. Ya el último día de fiestas, el domingo 25, no faltaron las jotas a cargo de Blasón Aragonés y el clásico bocata de jamón, para despedir unos días inolvidables con un gran ¡Viva Vistabella!