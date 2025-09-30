Alfamén lucirá como nuevo tras las varias actuaciones

El Ayuntamiento de Alfamén tiene previsto realizar tres obras con cargo al PLUS 2025 de DPZ: la reforma de un tramo de la calle La Iglesia, la reforma del pavimento del pabellón municipal La Libertad, y el traslado de bombas y sustitución de cuadros eléctricos en las instalaciones de bombeo. Una vez aprobado el mencionado plan se han puesto en marcha los procesos de contratación de estas actuaciones.

Instalación de bombeo

La obra de traslado de bombas se justifica porque los depósitos subterráneos cuentan con tres bombas que elevan el agua al depósito de copa, principalmente por la noche. Estas bombas se encuentran alojadas en un habitáculo a unos 4 metros de profundidad, lo que dificulta las labores de mantenimiento. Vista la dificultad de posibles reparaciones y realizadas distintas actuaciones en el almacenamiento de agua de abastecimiento, se quiere dejar por finalizados los trabajos de reparaciones de abastecimiento alojando las tres bombas en un cuarto a cota 0 y reparando los cuadros eléctricos, ya muy antiguos.

Respecto al cuadro eléctrico, ya obsoleto, se procederá a la reparación y modernización colocando arrancadores progresivos para las bombas, sondas de nivel para el control independientes, selectores de bombas, y se asociará a las señales de cloración. Con esta actuación finalizará la intervención en la zona de los depósitos de agua tras la instalación de un sistema de presurización, la consolidación y saneamiento del depósito de cabecera y del otro depósito, y la instalación de placas fotovoltaicas para suministro de energía a las instalaciones de bombeo. De esta manera se pretende garantizar el suministro de agua a la localidad, y reducir el coste económico que suponen los gastos de electricidad. La inversión prevista asciende a unos 20.000 euros y ya han comenzado a ejecutarse.

Pavimento del pabellón

La segunda actuación prevista es la reparación del pavimento de la pista deportiva del polideportivo que está sometido a un uso continuado de actividades deportivas, uso escolar y actos municipales. Debido a este uso, se encuentra muy deteriorado, por lo que se va renovar la capa de acabado para poder realizar con seguridad las actividades deportivas, educativas y culturales. Con ello, se añade valor a la zona recreativa, mejorando las instalaciones para prácticas deportivas.

Las obras, tras pedir presupuesto a varias empresas, ya fueron adjudicadas por un importe de algo más de 25.000 euros. Está prevista su realización en la primera quincena de octubre.

Calle La Iglesia

Por último, se pretende continuar con la renovación de calles en el casco antiguo. En concreto, el tramo de la calle La Iglesia comprendido entre la plaza Constitución y calle Joaquín Costa. El pavimento en todo este tramo se encuentra actualmente en muy mal estado, con grandes grietas, baches e infinidad de parcheados, provocados por el mal estado de las canalizaciones existentes.

Actualmente no dispone de aceras, ni de una señalización para el uso peatonal. Las redes existentes de instalaciones municipales se encuentran en mal estado con multitud de averías. Se ha encargado la redacción del proyecto para, posteriormente, licitar la obra. El coste inicialmente previsto ascenderá a unos 78.000 euros.