AGENDA PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Aluvión de actividades con la llegada del otoño
LA CRÓNICA
Encinacorba se prepara para un otoño e invierno llenos de propuestas para sus vecinos, con un programa de actividades diseñado para propiciar el encuentro, compartir experiencias y dinamizar la vida del pueblo en los meses de menor población.
De lunes a viernes, se desarrollarán actividades que invitan al movimiento, la creatividad y la expresión, ofreciendo momentos para activar la mente, cuidar las emociones y disfrutar en compañía. Habrá dinámicas grupales para convivir, talleres artísticos con distintas técnicas y materiales, jornadas temáticas como las de Halloween para decorar el pueblo, y actividades de bienestar en las que se trabajará el cuerpo de forma lúdica y accesible. También se reservarán espacios para la expresión emocional y la conexión con el entorno, a través de paseos, dibujo y otras propuestas que fomenten la participación colectiva.
Estas actividades se enmarcan en la subvención JOVEM del INAEM, gracias a la cual un joven menor de 30 años colaborará con el ayuntamiento desarrollando acciones que animen la vida de los vecinos y vecinas durante esta época del año.
Con esta iniciativa, Encinacorba convierte los meses de otoño e invierno en una oportunidad para compartir, aprender y fortalecer la comunidad.
