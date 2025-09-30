Aprobada la restauración de la Iglesia de San Miguel

La Diputación Provincial de Zaragoza ha concedido fondos al Arzobispado para acometer la restauración de la Iglesia parroquial de San Miguel durante el periodo 2024-2025. El presupuesto total de la actuación asciende a 48.374 euros, de los cuales la DPZ aportará el 60%, el Arzobispado el 20% y el Ayuntamiento de Vistabella el 20 % restante.

La intervención se centrará en la cubierta, el altar y los paramentos interiores del templo, respondiendo a una necesidad largamente reclamada. La importancia de esta a actuación no solo reside en la mejora patrimonial, sino también en el reconocimiento al esfuerzo conjunto de consistorio, vecinos e instituciones para preservar uno de los símbolos más queridos del pueblo.

Los problemas estructurales de la Iglesia de San Miguel no son nuevos. Ya en las visitas pastorales de 1565 se ordenaba «reparar la torre de la iglesia y las campanas y retejar el tejado». Desde entonces, son numerosos los documentos que reflejan tanto las deficiencias como las reparaciones acometidas.

Hoy, con el respaldo de la DPZ, el Arzobispado y el Ayuntamiento, se abre una nueva etapa que permitirá garantizar la conservación de la Iglesia de San Miguel y asegurar su legado para las generaciones venideras. Un logro que también refleja la atención y el compromiso de los vecinos con su patrimonio, siempre vigilantes para que no se pierda lo que da identidad al pueblo.