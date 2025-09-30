Apuesta por la estética urbana

El Ayuntamiento de Aladrén ha iniciado los trabajos de construcción de recintos destinados a ocultar los contenedores de residuos y mejorar la estética del entorno urbano. La actuación incluye también la unificación de los contenedores de la zona del Barranquillo en un único espacio.

Esta decisión se adopta como alternativa al elevado coste que suponía la reparación de uno de los contenedores soterrados existentes, cuyo arreglo implicaba hacerlo prácticamente de nuevo. Con esta medida se mantiene un enfoque más económico y sostenible, sin renunciar a la buena integración estética en el municipio.

El proyecto se financia dentro de la subvención Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Zaragoza para 2024-25.

Con estas actuaciones, Aladrén avanza en la mejora de sus servicios básicos y en la adaptación del espacio público a criterios de funcionalidad, economía y cuidado del entorno.