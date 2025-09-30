DEPORTES TRADICIONALES
La barra aragonesa no pierde peso
LA CRÓNICA
Dentro del marco de las fiestas patronales de Paniza, el pasado 7 de septiembre se celebró el III Homenaje de Tiro de Barra Aragonesa Julián Cerced Cabello. Este año, acompañando al Club de Barra Aragonesa de Aguarón se encontraba el levantador de piedras Inaxio Perurena, quien quiso colaborar con esta bonita iniciativa aunando el deporte rural vasco y el aragonés.
Los presentes pudieron disfrutar de los lanzamientos de barra de los integrantes del club de Aguarón y de la demostración de fuerza de Inaxo Perurena, que alcanzó a levantar los 240 kgs. de peso dejando asombrados a todos los asistentes.
Desde el ayuntamiento agradecen al club de Aguarón, y a su presidente Carlos Losilla Gimeno, promotor de esta bonita iniciativa, por el cariño que ponen en este acto en el que se recuerda aún más si cabe al querido Julián.
