Bonifacio y Luis «cantan las cuarenta» en Zaragoza

Los muelenses Bonifacio Sierra y Luis Deza, campeones de esta edición del concurso-torneo celebrado durante las fiestas de Nuestra Señora Virgen de la Fuente, que los clasificaba para el Gran Premio de Guiñote Full Energía el 13 de septiembre, obtuvieron un dignísimo cuarto puesto en esta auténtica olimpiada del popular juego de azar.

Participaron un total de 256 parejas participantes, 512 jugadores, clasificados en las fases previas en juego desde febrero en Aragón y otros puntos del resto de España. El encuentro fue promovido por la Asociación Aragonesa de Guiñote, Guiñarte, y patrocinado por un buen número de empresas y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los ganadores de un torneo que premia la regularidad recibieron 15.000 euros, 3.000 los finalistas, 1.500 la tercera pareja clasificada y 500 la cuarta. Todo un aliciente, si bien el propósito de sus organizadores no es otro que celebrar la fiesta de una muestra genuina de la cultura popular de Aragón con más de cinco siglos tras de sí.