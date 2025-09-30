Broche de oro a una Fiesta de la Vendimia muy especial

Más de 4.000 personas disfrutaron del 26 al 28 de septiembre de la 59ª Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Cariñena, una edición muy especial ya que este año ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Cariñena celebra el reconocimiento de Ciudad Europea del Vino 2025. Una cita marcada por la presencia de la cantante Rozalén y el periodista Ángel Expósitoque estamparon sus huellas en el Paseo de las Estrellas.

Ángel Expósito estampó sus huellas en el Paseo de las Estrellas. | ROSS LECCA

La Fiesta de la Vendimia comenzó con una reivindicación del orgullo del trabajo de sus agricultores y bodegueros por Ángel Expósito. El director y presentador del programa La Literna de la Cadena Cope fue uno de los protagonistas del clásico acto de exaltación del vino. El programa de actos se amplió este año de dos a tres días, con el tradicional pisado de las uvas, la bendición del primer mosto y el encendido de la Fuente de la Mora el viernes, ante el numeroso público reunido en la plaza de España para ver manar de forma simbólica vino de la fuente durante el fin de semana.

La artista albaceteña se mostró muy cercana. | ROSS LECCA

En el acto, además del invitado de honor y del alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, intervinieron el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, y el presidente de la DO Cariñena, Antonio Serrano. Además, a su antecesor en el cargo, Antonio Ubide, se le hizo entrega de un título de agradecimiento por la labor realizada en sus cuatro años al frente del Consejo Regulador.

Con Rozalén ya son 30 los nombres ilustres. | ROSS LECCA

En su discurso como invitado de honor, Ángel Expósito mostró su talento como periodista para presentar diez claves ante la situación del sector del vino «para inyectar un chute de orgullo y un empujón hacia el futuro». Comenzó señalando que «el vino está vivo» y animó a «innovar, investigar y venderse», con proyectos de la DO como la gama Garnacha Nueva de Cariñena. También resaltó la larga tradición histórica de Cariñena y el vino y la importancia del sector primario para hacer «autocrítica como español, como urbanita, como consumidor y como padre» de la falta de conciencia de su trascendencia. Expósito destacó que «si alguien sabe de innovar, avanzar y progresar hacia el futuro es la DO Cariñena».

Vecinos de la comarca y visitantes pudieron degustar los vinos de la denominación. | ROSS LECCA

Por su parte, el presidente de la DO Cariñena, Antonio Serrano, comenzó su intervención subrayando que la Fiesta de la Vendimia «es, sobre todo, un acto de gratitud hacia los agricultores», por su labor como «guardianes silenciosos de nuestra identidad» ya que «sin agricultores no hay vendimia, sin vendimia no hay vino, y sin vino no hay Cariñena».

Una veintena de casetas formaron parte de la Feria del Vino+ en la plaza del Campo del Toro y en el paseo. | ROSS LECCA

También resaltó que 2025 es un año especialmente significativo, para la denominación por varios motivos: la inauguración del nuevo Museo del Vino, el título de Ciudad Europea del Vino a Cariñena, la declaración de la Fiesta de la Vendimia como Fiesta de Interés Turístico Nacional y la participación en la iniciativa de Zaragoza, Capital Mundial de la Garnacha. Y destacó que «más allá de las distinciones, hoy celebramos algo más profundo: la dignidad del trabajo bien hecho, la fuerza de una tradición que no se rinde a las profundidades del presente, y la unión de esas 16 localidades que componen la denominación en torno a la viña».

También el consejero Javier Rincón, coincidió en destacar la Fiesta de la Vendimia de Cariñena como «un símbolo de indentidad y orgullo para toda la comunidad», aseguró que el vino de Cariñena «es economía, empleo, paisaje, cultura, orgullo y arraigo» y reafirmó el apoyo de su departamento «tanto en innovación como en promoción y apertura de nuevos mercados para construir juntos el futuro del sector, con el objetivo de conquistar nuevos consumidores, atraer turismo y consolidar Aragón como referente europeo y mundial».

Por su parte, el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, felicitó a la denominación, a la comarca y a sus consistorios «por el trabajo para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional». En su bienvenida a los asistentes saludó a los representantes de las ciudades hermanadas con Cariñena: Almuñécar (Granada), Saint Pierre d’Oléron (Francia) y Spangenberg (Alemania).

Después del pisado de las uvas al son de la Jota de los Toros por parte de Maribel Cortés y Candela Pérez (madre e hija de Longares), el invitado de honor accionó el interruptor para que empezara a brotar vino de la Fuente de la plaza, la seña más original de la Fiesta de la Vendimia y símbolo de todo lo que se vive este fin de semana. Los actos continuaron en el Paseo de las Estrellas donde Ángel Expósito impuso sus manos en la hoja de vid de cemento.

Las actividades continuaron durante el fin de semana con casetas en la plaza del Campo del Toro y en el Paseo para degustar los vinos de las bodegas de la denominación, acompañados de la mejor gastronomía de la comarca y las ostras de Saint Pierre d’Oléron, ciudad francesa hermanada con Cariñena. Además, el sábado se pudo disfrutar de las canciones de Mauricio Aznar interpretadas por Pepe Lorente y Javier Macipe, protagonista y director de La estrella azul; y al día siguiente de la III Feria de Coleccionismo.

Como colofón final, el domingo 28, la cantante Rozalén se convirtió en la trigésima personalidad que deja sus huellas en el Paseo de las Estrellas. La artista albaceteña, que actuó por la tarde en el marco del I Festival Divino, firmó en el Libro de Oro de la DO Cariñena. A continuación se sumó a la tradición de imponer sus manos, como recuerdo de su visita a la localidad y muestra de aprecio a los vinos de la denominación. «Hoy comienza una historia de amor con este pueblo, que habrá que seguir regando y con el que seguiré brindando mucho», reconoció.