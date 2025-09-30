La calle Joaquín Costa de Longares renueva su firme

El Ayuntamiento de Longares llevó a cabo durante el pasado mes de agosto las obras de renovación de la calle Joaquín Costa. El objeto de esta actuación, que ha contado con un presupuesto total de 54.800 euros entre la adjudicación y los honorarios técnicos, era sustituir el firme, debido a su deficiente estado, y a su vez renovar las antiguas redes de abastecimiento y saneamiento en esta vía del casco urbano del municipio.

Hay que indicar que, con la reciente reforma, se han creado aceras a cota cero buscando una tipología de calle que favorezca la movilidad y la accesibilidad de los peatones. Además, y al igual que en otras calles ejecutadas con anterioridad y que también carecían de ello, se ha instalado algún sumidero a lo largo de todo el trazado para recoger las aguas de lluvia en la superficie de la calzada.

Las obras, ejecutadas por la empresa Excavaciones Virgen de la Fuente y dirigidas por el arquitecto municipal, estaban subvencionadas por la Diputación Provincial de Zaragoza a través de su Plan Unificado de Subvenciones del ejercicio 2024 (PLUS 2024), contando también con financiación de los vecinos afectados, a través de contribuciones especiales.

El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, ha anunciado que las próximas actuaciones en vías urbanas que se realizarán el año que viene, algunas de ellas con cargo al Plan + Provincia.

Además, con financiación del Plan PLUS 2025 de la DPZ, se llevará a cabo la renovación del edificio de bar y vestuarios de las piscinas municipales en la que el consistorio longarino invertirá en los próximos meses 135.000 euros, para contar con un espacio mejorado que pueda dar servicio durante varios meses al año, y no solo en la época estival.