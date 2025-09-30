Las calles Peral, Joaquín Costa y Santiago estrenarán un nuevo firme

La Diputación Provincial de Zaragoza ha lanzado el Plan +Provincia en el que a Alfamén le ha correspondido una subvención de 650.000 euros, aproximadamente un tercio de su presupuesto ordinario. Con esta subvención se podían solicitar hasta tres actuaciones.

Una vez valoradas las necesidades de la localidad, la actuación que se lleva la parte más importante de la subvención es la de renovación de las calles Peral, Joaquín Costa, tramo de la calle Santiago desde la confluencia de la calle Peral con la carretera, calle Moncayo y plaza Constitución,

La segunda actuación sería la sustitución de red general de distribución de abastecimiento, y la tercera la sustitución de luminarias de alumbrado público exterior por nuevas luminarias con tecnología led.

Actuaciones necesarias

Con la renovación de las calles se pretende finalizar con la mejora no solo del pavimento muy deteriorado sino también sustituir las redes de abastecimiento, y, si fuera preciso en algún caso, la red de alcantarillado. Se daría así por finalizada la renovación de las calles céntricas de la localidad. El presupuesto estimado para todo ello ascendería a más de 430.000 euros.

Siguiendo con el objetivo de mejora en la eficiencia del consumo de agua doméstica, la segunda actuación intervendría en la zona de expansión de municipio. Las obras propuestas plantean la renovación de la red de distribución de abastecimiento en las calles Amantes, Huesca, Iglesia, San Isidro, Luis García y Eras, así como la renovación de acometidas domiciliarias. La tubería discurrirá por la calzada distribuyendo a las viviendas, sustituyendo las acometidas domiciliarias. Se colocarán contadores en arqueta en el exterior de las viviendas que no tengan el contador accesible en fachada. El presupuesto previsto para esta segunda actuación ascendería a casi 160.000 euros.

Por último, se pretende la sustitución de luminarias de alumbrado exterior por otras de tecnología led. La actuación se llevará a cabo en todas las calles situadas en la margen derecha de la carretera, la zona del pabellón municipal, calles Eras, Amantes, Maestro Trullén, San Isidro, Huesca, Manuel Pérez..., que hasta ahora no se habían sustituido. De tal forma que en toda esta zona del casco urbano se completará la sustitución de luminarias, dejando para próximas intervenciones la margen izquierda de la carretera.

Con la sustitución de luminarias se aplican nuevos sistemas de iluminación como es la tecnología led, aprovechando los beneficios que supone como es una mayor eficiencia, menores consumos que pueden llegar al 70 % de ahorro en la factura energética y costes de mantenimiento, incremento de la vida útil de los puntos de luz y consiguiente mayor protección de medio ambiente y de la salud. La inversión prevista ascendería a un total de 48.000 euros.