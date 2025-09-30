Cariñena, Pueblo Aragonés del Año

Cariñena fue reconocida el pasado 9 de septiembre con el Premio Pueblo Aragonés del Año 2025 en la categoría de Cultura, en una gala celebrada en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli de Zaragoza, y organizada por El Periódico de Aragón y Prensa Ibérica.

El alcalde de la localidad, Sergio Ortiz, acompañado por la técnico municipal de Cultura, Társila Gimeno, fue el encargado de recoger el galardón de manos de la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, y del subdirector general de Crónicas de Prensa Ibérica, Nicolás Espada.

Además de Cariñena, los premios distinguieron a Jasa como Pueblo Aragonés del Año en Sostenibilidad, y a Uncastillo como Pueblo Aragonés del Año en Turismo. Un año más, los lectores del diario han sido los que, con sus votos a través de la página web, han elegido a los ganadores en cada una de las categorías. El director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, señaló que estas distinciones buscan dar visibilidad a lo mejor de los municipios de Aragón y poner en valor el desarrollo rural, considerado clave para vertebrar el territorio, cuidar el medio ambiente, diversificar el tejido productivo y reforzar la riqueza cultural y patrimonial de los pueblos. Ricardo Barceló también destacó tres retos fundamentales del medio rural: la coordinación institucional a todos los niveles, la atracción de actividad y empleo, y el acceso a la vivienda.

Ortiz destacó que este reconocimiento llega en un año muy especial para la localidad, que ostenta el título de Ciudad Europea del Vino 2025. «Para mí es un premio muy especial después de haber recibido también el Aragonés del Año. La cultura de los pueblos no es una cultura pequeña», señaló el primer edil, que aprovechó la ocasión para agradecer expresamente el trabajo de Társila Gimeno en el impulso de la agenda cultural local.

El jurado y los lectores valoraron especialmente el esfuerzo de Cariñena en la creación y consolidación de espacios y proyectos culturales, como la Escuela de Música, la Universidad Popular, el certamen de pintura, el Cine Olimpia o el recientemente estrenado Aula de Vitivinicultura. También iniciativas como el Divino Festival, que este año ha visto la luz, «han llegado para quedarse», subrayó Ortiz.

Cariñena se impuso en la categoría de Cultura a las candidaturas de Alcañiz, Biscarrués y Tarazona.

Con este premio, la localidad suma un nuevo hito a un año marcado por la proyección internacional de su nombre gracias al vino y a la cultura, dos de los grandes motores de Cariñena.