Cariñena recoge el distintivo de fiesta nacional

A pocas horas de dar comienzo la tradicional fiesta de la vendimia de Cariñena, representantes de la Comarca Campo de Cariñena, de la Denominación de Origen y el alcalde de la localidad se desplazaron hasta Madrid para recoger de las manos del Ministro de Industria y Turismo, Jordi Herey, la declaración de Fiesta de Interés Nacional anunciada este año.

En el acto, celebrado en el Teatro Real de Madrid, el ministro destacó el salto de calidad de destinos como Cariñena, que contribuyen a intensificar la promoción internacional del país y a avanzar en los objetivos desconcentración y la desestacionalización de los flujos turísticos, que tienen una especial repercusión en el turismo cultural y de interior.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, agradeció la dedicación de todas las personas, de las distintas administraciones y colectivos de la sociedad civil, que se han implicado en la organización de cada una de estas fiestas.

La declaración ha llegado en un año especial porque Cariñena es además Ciudad Europea del Vino y el diploma se recogió apenas 24 horas antes de que comenzará una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, organizada por la DO.

Pero el trabajo y dedicación para lograr este galardón comenzó mucho antes. Para obtener el reconocimiento de Fiesta de Interés Nacional es preciso contar previamente el de Fiesta de Interés de la Comunidad Autónoma, que Cariñena recibió en 2016. Un proceso iniciado desde la Comarca Campo de Cariñena, y para lo cual se contó con la aprobación de los 16 municipios que forman la DO y de Cariñena como lugar de celebración.

Junto a Cariñena, recogieron su diploma otras nueve celebraciones –seis de interés turístico nacional y cuatro internacionales, otorgadas oficialmente entre finales de 2024 y 2025. Con estas nuevas incorporaciones, el listado de Fiestas de Interés Turístico Nacional asciende a 164 y el de las Fiestas de Interés Internacional a 86.