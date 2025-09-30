MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
La carretera CV-102 se renovará en 2026
LA CRÓNICA
La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado su plan de carreteras para 2026, incluyendo la ejecución del tramo pendiente desde 2005 de la antigua carretera CV-102 a su paso por Tosos.
Tal y como anunció la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, en su visita a Tosos el pasado mes de junio, esta institución se compromete a licitar y ejecutar las obras de renovación del pavimento de la carretera que conduce y atraviesa el casco urbano.
Esta obra, cuyo proyecto original fue redactado hace más de una década, tenía prevista su ejecución entre los años 2030 y 2031. El estado actual del firme, el empeño del ayuntamiento y las buenas relaciones con la institución provincial en la actualidad, han acelerado el proceso para que pueda ejecutarse en los próximos meses.
Vistas las necesidades y las problemáticas que acarrean el trazado de esta carretera, se procedió a redactar un nuevo proyecto que respeta el trazado actual, renovando el firme y ampliando los márgenes en aquellos lugares donde sea posible mediante cunetas de hormigón.
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
- Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
- Una mujer de Valderrobres y un joven de Alcañiz mueren en una colisión frontal en La Fresneda
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas más de 6 horas tu empresa debe darte este derecho
- Valery y Soberón pierden el paso para Gabi