La carretera CV-102 se renovará en 2026

El mal estado de la carretera fuerza el adelanto de la renovación de la CV-102. | SERVICIO ESPECIAL

La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado su plan de carreteras para 2026, incluyendo la ejecución del tramo pendiente desde 2005 de la antigua carretera CV-102 a su paso por Tosos.

Tal y como anunció la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero, en su visita a Tosos el pasado mes de junio, esta institución se compromete a licitar y ejecutar las obras de renovación del pavimento de la carretera que conduce y atraviesa el casco urbano.

Esta obra, cuyo proyecto original fue redactado hace más de una década, tenía prevista su ejecución entre los años 2030 y 2031. El estado actual del firme, el empeño del ayuntamiento y las buenas relaciones con la institución provincial en la actualidad, han acelerado el proceso para que pueda ejecutarse en los próximos meses.

Vistas las necesidades y las problemáticas que acarrean el trazado de esta carretera, se procedió a redactar un nuevo proyecto que respeta el trazado actual, renovando el firme y ampliando los márgenes en aquellos lugares donde sea posible mediante cunetas de hormigón.

