El centro de TDT se moderniza

El Ayuntamiento de Aladrén recibió la notificación de que el centro de TDT debía adaptarse para funcionar como centro de trabajo seguro, y se han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias en el plazo establecido.

Según el informe técnico emitido el 11 de agosto de 2025, las incidencias señaladas por la empresa Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) han quedado subsanadas. Entre los trabajos realizados se encuentran la instalación de protección contra sobretensiones y diferencial rearmable, la colocación de un vallado perimetral con acceso restringido, la mejora de la ventilación mediante un extractor de aire, y la dotación del centro con un extintor de CO₂.

Con estas actuaciones, el centro de TDT queda totalmente adaptado a la normativa vigente y en condiciones óptimas para seguir prestando servicio a los vecinos de Aladrén.