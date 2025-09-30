ACTUACIÓN FINANCIADA CON EL PLAN +PROVINCIA
La circunvalación de Tosos al fin se acondicionará
LA CRÓNICA
Tosos aprovechará el ambicioso plan de Diputación Provincial de Zaragoza +Provincia para llevar a cabo una obra de vital importancia para la población: la renovación de la ronda de circunvalación por el camino de Cantalobos o T-30 como popularmente se le conoce.
Este camino, que fue asfaltado hace casi dos décadas, sirve de vía de comunicación para descongestionar la calle Mayor del tránsito de vehículos, al tiempo que permite la recogida de basuras, sin el perjuicio que suponía el paso de camiones por el interior del casco urbano.
Además de la rehabilitación del firme, que en su mayoría se encuentra en mal estado, se pretende ampliar la anchura de esta vía, mejorando aquellos puntos en los que la visibilidad es más escasa.
Evitar inundaciones
Uno de los grandes retos de esta obra es canalizar las aguas de lluvia de todos los campos y barrancos para su desagüe, y así evitar inundaciones en los huertos más bajos del municipio.
