La comarca trabaja para reducir la brecha digital

El Gobierno de Aragón está organizando una serie de talleres gratuitos de competencias digitales en siete localidades de la Comarca Campo de Cariñena con el objetivo de reducir la brecha digital y formar a la ciudadanía en el uso de herramientas tecnológicas cotidianas.

Los talleres, de carácter práctico y presencial, están dirigidos a todos los públicos y no requieren conocimientos previos. Abarcan una amplia variedad de temas de creciente importancia en el día a día como E-Administración y DNI Electrónico para aprender a obtener y utilizar el certificado digital y el DNIe para realizar trámites online de forma segura; Fotografía Digital, Básica y Nivel II, desde conceptos básicos y cómo publicar fotos en internet, hasta edición y tratamiento de imágenes con el smartphone; Seguridad en Internet para la identificación de ciberriesgos comunes como el phishing, y aprendizaje de mecanismos de protección; Trámites Electrónicos con la Administración para el manejo práctico de la sede electrónica del Gobierno de Aragón; Banca Online y Pagos Electrónicos para el uso de aplicaciones bancarias, Bizum, PayPal y consejos de seguridad; Compras Online con recomendaciones para comprar en internet de forma segura, entender los métodos de pago y conocer los riesgos; Plataformas de Contenidos Audiovisuales e introducción al uso de TikTok, Twitch y YouTube; Salud Informa sobre cómo utilizar la app y la web para gestionar trámites de salud pública online; y Espacio MIA sobre el manejo del espacio digital personal del Gobierno de Aragón para consultar expedientes y trámites.

La mayoría de los cursos tienen una duración de 5 horas, repartidas en dos sesiones de 2,5 horas, para facilitar el aprendizaje. Solo los talleres de Compras Online y Banca Online en Aladrén son una única sesión de 2 horas.

Los organizadores destacan el carácter práctico de las sesiones e invitan a los participantes a llevar sus propios dispositivos (DNI electrónico, cámaras digitales, smartphones o portátiles) para practicar.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para adquirir las habilidades digitales necesarias para desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo actual.