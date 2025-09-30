ENTRETENIMIENTO
Cosuenda recupera su día de los abuelos
LA CRÓNICA
COSUENDA
Cosuenda celebra otra año más el día de los abuelos, y además desde la Concejalía de Cultura se amplía el servicio de entretenimiento para ellos.
A partir de octubre, todos los lunes y viernes, de 16.30 a 18.30 horas, en el salón de la tercera edad se van a realizar talleres de lectura, cocina, juegos y momentos especiales.
Desde el covid-19 se han perdido en muchos pueblos las actividades y entretenimiento para las personas jubiladas, y desde el Ayuntamiento de Cosuenda llevan un par de años trabajando para poder ir recuperando estas acciones.
Hace unos meses ya empezaron con la preparación de menús variados a un precio económico para mayores que han sido todo un éxito del que están muy orgullosos en el consistorio.
