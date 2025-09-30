La DPZ concede más de 35.000 euros en ayudas

La Diputación de Zaragoza ha concedido más de 614.000 euros en ayudas, de los cuales, a la comarca Campo de Cariñena se destinan 35.535,48 euros, aproximadamente el 5,7% del presupuesto total. Esta cantidad está destinada para ayudar con los costes de los cursos de educación de adultos que se realizan en algunas localidades de la comarca.

En esta ocasión, las ayudas para el curso 2025-2026 permitirán que las localidades Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Muel y Villanueva de Huerva desarrollen este tipo de actividades de formación para las que contratarán profesores generalistas y a otros tantos que impartan materias más especializadas.

Las localidades de la comarca recibirán alrededor de 6.000 euros en ayudas, a excepción de Cariñena, que recibirá casi 11.000 euros.

La oferta es tan variada que abarca desde programas de formación inicial de personas adultas, hasta programas de cualificación personal. Además, también se incluyen cursos de idiomas, sobre tecnologías de la información y comunicación, formación en materia cultural, musical o artística. Además, también se ofertan itinerarios que promueven el desarrollo personal, la participación social y ciudadana, el cuidado y el respeto del medio ambiente o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.