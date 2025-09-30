Encincorba lucirá como nueva con varias actuaciones

El Ayuntamiento de Encinacorba ha anunciado un paquete de actuaciones que se desarrollarán antes de que finalice el año gracias a las subvenciones recibidas en el marco del plan PLUS 2025 y de la Agenda 2030, así como a programas de apoyo específicos para la rehabilitación de vivienda pública. Estas inversiones tienen como objetivo modernizar infraestructuras, mejorar los espacios públicos y avanzar en sostenibilidad.

Dentro de las actuaciones previstas en el plan PLUS 2025, destaca la construcción de un muro de escollera en el exterior del pabellón municipal que permitirá mejorar su aspecto y lo protegerá frente a la acumulación de barro en el exterior, y, sobre todo, evitar la entrada de barro al interior durante episodios de lluvia. También se prevén mejoras en las zonas verdes con la plantación de nuevas especies vegetales que aportarán color y favorecerán la sujeción del terreno.

El municipio incorporará además nuevo mobiliario urbano con la instalación de papeleras, ocultacontenedores y bancos en espacios donde la dotación actual es insuficiente. Otro punto importante es la mejora de la cubierta de las piscinas municipales para evitar filtraciones de agua y garantizar un mayor confort térmico y eficiencia de cara a la próxima temporada estival. A ello se suma la instalación de ventiladores en el recinto, lo que hará la estancia más agradable para los usuarios.

En el marco de la Agenda 2030, el ayuntamiento está ejecutando la sustitución de 203 contadores de agua por un sistema de telelectura, lo que facilitará la gestión y el control de consumos. Además, se ha anunciado la instalación de placas solares en las piscinas con el objetivo de reducir el alto consumo eléctrico durante los meses de verano. La energía sobrante se compensará en otros puntos del municipio de mayor demanda energética durante el resto del año.

Por último, gracias a una línea de subvención destinada a la rehabilitación de viviendas de alquiler público, se acometerá la reforma de la casa del médico, un inmueble que será recuperado y destinado a un nuevo uso de interés comunitario.

Con este conjunto de actuaciones, Encinacorba da un paso adelante en la mejora de infraestructuras y servicios, reforzando la calidad de vida de los vecinos y avanzando hacia un modelo de desarrollo más sostenible.