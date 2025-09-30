CURSO 25/26
La Escuela de Adultos presenta sus nuevas clases
LA CRÓNICA
La Escuela de Adultos de Muel presentaba días atrás su programa de actividades 2025/26 con una previsión de matrículas para un número limitado de posibles usuarios, empadronados o no en la villa. Entre sus propuestas figuran Educación Secundaria a distancia, idiomas (inglés y español para extranjeros), nuevas tecnologías (introducción a la informática, identidad digital, RR SS y seguridad en internet…) o formación ocupacional en tres disciplinas: cerámica, iniciación al torno o cocciones especiales, jardinería o fotografía.
Además de cursos para la tercera edad (uso del móvil y sus aplicaciones, o informática: RR.SS. inteligencia artificial e internet); talleres prácticos con especialistas contrastados: corte y confección, cocina y educación para la salud; o diferentes actividades socioculturales como la denominada Paseos con arte.
Todavía quedan plazas
Si bien el plazo de preinscripción ya finalizó, todavía quedan plazas libres. Las personas interesadas pueden consultar las vacantes de forma presencial, del 29 de septiembre al 8 de octubre en el CRA ORBA, planta 1, los lunes, de 16.00 a 21.00 horas; y los miércoles, de 15.30 a 18.00 horas; o a través del correo electrónico: adultosmuel@gmail.com
