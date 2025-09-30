Las familias vulnerables contarán con refuerzo escolar

El Centro de Servicios Sociales de la Comarca de Campo de Cariñena, previa consulta de necesidades con los todos los colegios de infantil y primaria existentes en la Comarca, valora la necesidad de implantar un programa de refuerzo escolar y apoyo socioeducativo a familias y menores en situación de vulnerabilidad en el CEIP Mateo Valero de Alfamén, el CEIP Santo Cristo de Santiago de Cariñena, el CEIP Diego Escolano de Longares y el CEIP de Tosos.

Este programa se concibe como un servicio comarcal específico para favorecer el éxito de los niños y niñas escolarizados en los colegios de primaria. Las propuestas básicas de intervención que se plantean son: sesiones propias de refuerzo educativo y aprendizaje del castellano, así como apoyo a las familias.

Los objetivos son la integración social de todo el alumnado, el afianzamiento de los contenidos curriculares, mejorar la autonomía, etc., para generar un contexto escolar de mayor equidad que repercutirá en el buen funcionamiento del aula.

Este programa piloto tendrá una duración inicial de tres meses: octubre, noviembre y diciembre de 2025, para posteriormente realizar una evaluación del mismo y valorar su continuidad.

El alumnado que se beneficiará de esta iniciativa será previa derivación de los equipos directivos de los cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria mencionados, así como de los profesionales del Centro de Servicios Sociales.

El programa será financiado a través del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la entidad comarcal.