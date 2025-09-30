Fiestas patronales: tradición y emoción

Desde el momento del chupinazo hasta la ruidosa traca final, las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Fuente en Muel, del 5 al 10 de septiembre, se celebraron conforme al guión establecido de algún modo días antes por el propio alcalde de la villa, Israel Remón: sin novedad o incidencias de relieve reseñables. Vacas y vaquillas, bailes, carreras o concursos se desarrollaron con absoluta normalidad y, sobre todo, en un clima de concordia y respeto mutuo.

Mayores y jóvenescompartieron tradición en las fiestas de Muel.

Todas las convocatorias, para todas las edades, perfiles, preferencias, intereses o inquietudes, fueron, tal y como avanzó Remón en la víspera «un pretexto para que la diversión no decayera en ningún momento».

La comida popular es una de las citas más especiales para vecinos y visitantes.

Actuaciones musicales, presentaciones o las tradicionales vaquillas y toros de ronda alternaron con los actos en honor a la patrona; pero, sobre todo, con reencuentros con familiares y viejos amigos. Una cita que vecinos y visitantes mantienen imperturbable en sus calendarios. Una edición que ya es pasado, y otro puñado de buenos recuerdos más, y en la que han tenido un papel activo desde el tejido asociativo del municipio, sociedades deportivas, organizaciones agrarias, agrupaciones musicales, entidades sectoriales, asociaciones empresariales…, el pequeño comercio, los establecimientos hosteleros, las diferentes empresas colaboradoras y todos los voluntarios que hicieron posible las distintas convocatorias. Así que viva la nueva edición de 2026.