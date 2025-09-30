OTOÑO CULTURAL
Formación digital para el día a día
LA CRÓNICA
ALADRÉN
Aladrén apuesta por la formación y por el aprendizaje dentro de la subvención de la Comarca Campo de Cariñena. Durante distintos fines de semana de septiembre y octubre se están realizando talleres en el espacio co-working/sala multiusos.
Si en verano las actividades tuvieron un carácter más lúdico, con talleres de manualidades cada sábado, este otoño la programación se centra en la cultura digital y las competencias prácticas para el día a día: compras en internet, banca online y fotografía digital en diferentes niveles, entre otras.
De esta forma, el municipio continúa dinamizando la vida cultural y ofreciendo a sus vecinos nuevas oportunidades de formación adaptadas a los tiempos actuales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El primer gran hallazgo de Gabi Fernández en el Real Zaragoza y las gilipolleces del fútbol
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
- Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
- Una mujer de Valderrobres y un joven de Alcañiz mueren en una colisión frontal en La Fresneda
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas más de 6 horas tu empresa debe darte este derecho
- Valery y Soberón pierden el paso para Gabi