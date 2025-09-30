Formación digital para el día a día

Aladrén apuesta por la formación y por el aprendizaje dentro de la subvención de la Comarca Campo de Cariñena. Durante distintos fines de semana de septiembre y octubre se están realizando talleres en el espacio co-working/sala multiusos.

Si en verano las actividades tuvieron un carácter más lúdico, con talleres de manualidades cada sábado, este otoño la programación se centra en la cultura digital y las competencias prácticas para el día a día: compras en internet, banca online y fotografía digital en diferentes niveles, entre otras.

De esta forma, el municipio continúa dinamizando la vida cultural y ofreciendo a sus vecinos nuevas oportunidades de formación adaptadas a los tiempos actuales.