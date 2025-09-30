El Cine Mariano Laín acogió el 4 de septiembre un acto solemne en el marco de las fiestas de Paniza: la entrega de las Distinciones Garnacha 2025.

Paniza agradece a todas las personas que colaboraron.

En esta edición, el reconocimiento fue colectivo, dirigido a todos los vecinos y vecinas de Paniza, en agradecimiento por su solidaridad tras la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana.

La Garnacha más solidaria, Paniza reconoce a sus vecinos

Autoridades locales, comarcales y provinciales acompañaron este homenaje, junto a representantes de Alcàsser y Catarroja, municipios que recibieron la ayuda panicera. También se distinguió al Colegio Larrodé de Catarroja y a la Falla El Mercat de Alcàsser, instituciones clave en la acogida de los voluntarios.

El acto incluyó la proyección de un corto realizado por Vanesa Higueras, en el que varios voluntarios pusieron voz a la devastación vivida, y concluyó con la interpretación del himno de la Comunidad Valenciana a cargo del valenciano más panicero: Andrés Gracia Bru, y el himno de Aragón interpretado por la Coral de Paniza.

Con este reconocimiento, Paniza quiso expresar su gratitud a todas las personas que colaboraron, ya fuera desplazándose con su maquinaria, gestionando donaciones o facilitando la estancia de los voluntarios.