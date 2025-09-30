Goya renace en un museo interactivo, didáctico e inmersivo

Cariñena acoge desde el 27 de septiembre la aclamada exposición Goya, un museo en movimiento, un proyecto itinerante impulsado por la Fundación Ibercaja, que se enmarca dentro de los actos con motivo de la celebración del título como Ciudad Europea del Vino 2025.

La innovadora muestra tecnológica utiliza animaciones con inteligencia artificial y reproducciones en alta calidad para divulgar el legado del pintor.

Esta iniciativa se enmarca en un ambicioso plan de la Fundación Ibercaja para descentralizar su oferta cultural, permitiendo que las obras del Museo Goya «salgan» de su sede en Zaragoza para conectar con nuevos públicos. El proyecto se basa en el concepto de territorio-museo, que convierte el entorno en un espacio vivo de difusión artística y contribuye a la cohesión social y al desarrollo local. El objetivo es democratizar el acceso al patrimonio, llevando el legado del pintor aragonés a poblaciones que habitualmente quedan al margen de los grandes circuitos museísticos.

Nueva vida con IA

La exposición ofrece una experiencia inmersiva y multisensorial. Gracias al uso de tecnologías emergentes, como animaciones generadas por inteligencia artificial (IA), las obras cobran vida. Los visitantes podrán ver cómo los personajes de los retratos adquieren sutiles movimientos a través de proyecciones en tótems verticales.

El recorrido está diseñado con un marcado carácter didáctico para ser accesible a todo tipo de público. La muestra incluye una cuidada selección de las obras más representativas de Goya. Se exhibirán reproducciones de sus series más célebres como Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra y La Tauromaquia, presentadas en una original instalación que simula un «bosque» de lonas suspendidas. La visita culmina con un photocall interactivo que permite a los asistentes llevarse un recuerdo personalizado de su inmersión en el universo de Goya.