Héctor Lozano debuta con el equipo de la UD Montecarlo

Un joven de Alfamén ha debutado con el equipo de la UD Montecarlo en la máxima categoría del fútbol juvenil nacional. Se trata de Héctor Lozano Longares, guardameta que defiende con éxito la portería del conjunto zaragozano. Desde muy pequeño, Héctor Lozano ya apuntaba grandes cualidades en cualquier disciplina deportiva que practicaba, y hoy sigue demostrando su talento en el fútbol nacional juvenil.