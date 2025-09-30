Historia y gastronomía para comenzar un nuevo curso

La Universidad Popular de Cariñena se prepara para dar la bienvenida al curso académico 2025-26 con una jornada inaugural que fusionará historia y gastronomía. La cita será el martes 21 de octubre, a las 17.30 horas, en el Cine Olimpia. Este evento servirá como presentación de una ambiciosa oferta formativa, que este año suma a sus exitosos talleres nuevas propuestas como un Aula de Humanidades y cursos de Inteligencia Artificial.

El acto de apertura contará con la participación del coordinador académico de la Universidad Popular, José Luis Begué, la concejala de Cultura, Cleo Serrano, y el alcalde, Sergio Ortiz, acompañados por el claustro de profesores responsables de las distintas actividades.

Gracias a la colaboración de la Ruta del Vino Campo de Cariñena, la jornada tendrá un marcado acento histórico y sensorial. A las 18.00 horas, el arqueólogo Alberto Gonzalo impartirá la conferencia La Gastronomía de la Celtiberia antigua y sus ecos. A las 19.00 horas, el maestro panadero Luis Ángel López ofrecerá a los asistentes una degustación basada en la recreación de la gastronomía celtíbera, una oportunidad única para saborear la historia.

Oferta formativa

El curso 2025-26 destaca por la incorporación de nuevas e interesantes propuestas. La principal novedad es el Aula de Humanidades, un proyecto divulgativo coordinado por José Luis Begué que ofrecerá 28 sesiones sobre historia, arte, cultura y sociedad.

Además, la oferta se moderniza con cursos de gran actualidad como Inteligencia Artificial para la vida cotidiana, impartido por Alberto Arellano, y dos talleres dirigidos por Eva Bunbury sobre Comunicación Efectiva y Comunicación no verbal.

Estas nuevas formaciones se suman a los cursos ya consolidados y con gran acogida entre los vecinos. Repiten el Aula de Vitivinicultura, que celebra su segunda edición; los talleres de Pintura y Dibujo, con María José Andrés tomando el relevo del profesor Manolo Lorén; las clases de jota de baile y canto, con Alicia Guerri y Ana Belén Sanz; ajedrez, con el campeón de España Daniel Romero y Luis Iglesias; fotografía con móvil a cargo de Ross Lecca; y el curso de Técnicas de Relajación y Antiestrés de la mano de María Pilar Moya.

La programación anual se completará con eventos puntuales de gran prestigio, como las VIII Jornadas de Historia y Novela Histórica, coordinadas por el profesor José Luis Corral, que se celebrarán previsiblemente del 17 al 20 de febrero de 2026, además de un calendario de seminarios, conferencias y presentaciones de libros.