Un impulso para el tejido comercial y hostelero

El Ayuntamiento de Cariñena, a través de su Concejalía de Industria y Comercio, ha puesto en marcha una convocatoria especial de subvenciones destinada a revitalizar el tejido comercial y hostelero del municipio. Esta iniciativa, dotada con 9.000 euros, se enmarca en el año en el que Cariñena ostenta el título como Ciudad Europea del Vino 2025.

«El objetivo principal de estas ayudas es apoyar a los empresarios locales en la ejecución de inversiones que no solo modernicen sus establecimientos, sino que también contribuyan a la mejora medioambiental, la rehabilitación de locales y su digitalización», explica Adolfo Simón, concejal de Industria y Comercio. «Como novedad destacada, la convocatoria de este año incluye un apartado específico para financiar la ornamentación de los negocios con motivo del prestigioso nombramiento».

Plazo de solicitud abierto

Los interesados en acogerse a este plan de ayudas tienen de plazo para presentar sus solicitudes hasta el próximo 20 de noviembre de 2025.

Las solicitudes, junto con la documentación requerida, deben presentarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cariñena.

Para más información y acceso a los anexos de la convocatoria, los interesados pueden consultar la página web oficial del Ayuntamiento de Cariñena.